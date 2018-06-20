Картина кисти художника-авангардиста Казимира Малевича под названием Пейзаж продана на аукционе в Лондоне за 10,4 млн долларов.

Картина кисти художника-авангардиста Казимира Малевича под названием "Пейзаж" продана на аукционе в Лондоне за 10,4 млн долларов.Казимир Малевич (российский и советский художник польского происхождения) написал "Пейзаж" в 1911 году под влиянием французского художника-постимпрессиониста Поля Сезанна. Однако техника Малевича имеет другой характер; его работа, как отметили в аукционном доме "Кристис", относится к так называемой красной серии, группе работ художника, "отличающихся энергичными мазками и выразительными цветами".Работа была обнаружена после Второй мировой войны и приобретена Базельским художественным музеем, в собрании которого и находилась более 50 лет, прежде чем была возвращена наследникам художника. На нынешние торги картина была выставлена из частной коллекции, сообщает ТАСС.16 мая в Нью-Йорке картина "Супрематическая композиция" Малевича (иногда ее называют "Синий прямоугольник поверх красного луча") была продана за 85,8 млн долларов. Это стало новым мировым аукционным рекордом для данного художника за работу, продаваемую повторно. Имя покупателя картины не разглашалось.