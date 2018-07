7 июля в саду Эрмитаж состоится первый джазовый lifestyle-фестиваль Chess & Jazz. Событие объединит выступления зарубежных и российских джазовых коллективов, шахматы на открытом воздухе, лекторий и лучшие гастрономические проекты Москвы.

июля в саду "Эрмитаж" состоится первый джазовый lifestyle-фестивальChess & Jazz. Событие объединит выступления зарубежных и российских джазовыхколлективов, шахматы на открытом воздухе, лекторий и лучшие гастрономическиепроекты Москвы.– единственный крупный музыкальныйфестиваль на культурной карте столицы в период проведения Чемпионата мира по футболу.Мероприятие пройдет при поддержке Департамента культуры города Москвы.Хедлайнером фестиваля станет Си Ло Грин (CeeLo Green) – многократныйлауреат премии Grammy впервые выступит в России. Король живых выступлений иодин из самых ярких певцов современности исполнит хиты группы Gnarls Barkley "Crazy"и "F*сk you".К хедлайнеру фестиваля присоединится еще одна мироваязвезда — исполнитель из Бруклина Кори Генри (Cory Henry) со своейгруппой The Funk Apostles.Музыкальный стиль Cory Henry & The Funk Apostles —это соединение классики и современности. Двукратныйобладатель премии Grammy, артист с трех лет играет на органе ипостоянно экспериментирует, объединяя такие жанры, как блюз, соул, R&B,афробит, госпел и, конечно же, джаз.Особое место в лайнапе Chess & Jazz займет звезда лондонскогоандеграунда Kamaal Williams (aka Henry Wu) c новым альбомом The Return, который вышел 25 мая. Талантливый продюсер, авторзнакового альбома Black Focus, участник проекта Yussef Kamaal выступит с яркимимпровизационным шоу, где ритмы джаз-фанка 70-х миксуются с битами и басамихип-хопа.Классическаяджаз-сцена будет представлена группой MoscowRagtime Band, а современная – молодымдуэтом Secret Atelier,который предлагает новое прочтение соула, замешанного на фанке, диско и хаусе.Гости Chess & Jazz познакомятся с историей джаза исопутствующих жанров в зоне музыкального партнёра фестиваля JBL. Прикоснувшись к изображениюартиста или инструмента на интерактивной стене, они услышат знаковую композициюили соответствующий звук во флагманских наушниках бренда с 70-летней историей,миссия которого – передать звук таким, каким создают его музыканты.Chess& Jazz пройдет в саду "Эрмитаж": команда фестиваля выбрала удобную и любимуюмосквичами локацию в самом центре города, где будет создана идеальная атмосферадля отдыха. Программа мероприятия рассчитана на целый день – помимо концерта,посетителей будут ждать специальные зоны от партнеров, арт-инсталляции иотдельный фуд-корт, участниками которого станут ведущие гастрономическиепроекты Москвы. Кроме авторских блюд, гостей ждет особая зона Martini Mercato,воспроизводящая атмосферу итальянского рынка 60-х годов, с традиционнымизакусками, фирменным коктейлем Martini &Tonic и пространством для пикника.На фестивале будет организована зона лектория с дискуссиями ипаблик-токами от лидеров арт– и бизнес-индустрии и специальное пространство дляигры в шахматы, где пройдут турниры для всех желающих, а также лекции имастер-классы от гроссмейстеров.Идейным вдохновителем и директоромChess &Jazz выступил Ник Бабин – программныйдиректор и соорганизатор фестиваля BOSCO FRESH FEST. За реализацию проекта отвечаеткреативное агентство Севы Щербакова Astra Channel, команда которого хорошо знакомамосковской публике по опыту организации крупных музыкальных фестивалей, в числекоторых Martini Art Love, Jameson Sips&Chips и Heineken Urban Sound.Билеты доступны на официальном сайте (безнаценки). Также их можно приобрести, перейдя по ссылке: https://ponominalu.ru/event/chess-and-jazz-festivalСайт: http://chessandjazz.com