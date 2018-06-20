7
июля в саду Эрмитаж состоится первый джазовый lifestyle-фестиваль
Chess & Jazz. Событие объединит выступления зарубежных и российских джазовых
коллективов, шахматы на открытом воздухе, лекторий и лучшие гастрономические
проекты Москвы.
7
июля в саду "Эрмитаж" состоится первый джазовый lifestyle-фестиваль
Chess & Jazz. Событие объединит выступления зарубежных и российских джазовых
коллективов, шахматы на открытом воздухе, лекторий и лучшие гастрономические
проекты Москвы.
– единственный крупный музыкальный
фестиваль на культурной карте столицы в период проведения Чемпионата мира по футболу.
Мероприятие пройдет при поддержке Департамента культуры города Москвы.
Хедлайнером фестиваля станет Си Ло Грин (CeeLo Green) – многократный
лауреат премии Grammy впервые выступит в России. Король живых выступлений и
один из самых ярких певцов современности исполнит хиты группы Gnarls Barkley "Crazy"
и "F*сk you".
К хедлайнеру фестиваля присоединится еще одна мировая
звезда — исполнитель из Бруклина Кори Генри (Cory Henry) со своей
группой The Funk Apostles.
Музыкальный стиль Cory Henry & The Funk Apostles —
это соединение классики и современности. Двукратный
обладатель премии Grammy, артист с трех лет играет на органе и
постоянно экспериментирует, объединяя такие жанры, как блюз, соул, R&B,
афробит, госпел и, конечно же, джаз.
Особое место в лайнапе Chess & Jazz займет звезда лондонского
андеграунда Kamaal Williams (aka Henry Wu) c новым альбомом The Return, который вышел 25 мая. Талантливый продюсер, автор
знакового альбома Black Focus, участник проекта Yussef Kamaal выступит с ярким
импровизационным шоу, где ритмы джаз-фанка 70-х миксуются с битами и басами
хип-хопа.
Классическая
джаз-сцена будет представлена группой Moscow
Ragtime Band, а современная – молодым
дуэтом Secret Atelier,
который предлагает новое прочтение соула, замешанного на фанке, диско и хаусе.
Гости Chess & Jazz познакомятся с историей джаза и
сопутствующих жанров в зоне музыкального партнёра фестиваля JBL. Прикоснувшись к изображению
артиста или инструмента на интерактивной стене, они услышат знаковую композицию
или соответствующий звук во флагманских наушниках бренда с 70-летней историей,
миссия которого – передать звук таким, каким создают его музыканты.
Chess
& Jazz пройдет в саду "Эрмитаж": команда фестиваля выбрала удобную и любимую
москвичами локацию в самом центре города, где будет создана идеальная атмосфера
для отдыха. Программа мероприятия рассчитана на целый день – помимо концерта,
посетителей будут ждать специальные зоны от партнеров, арт-инсталляции и
отдельный фуд-корт, участниками которого станут ведущие гастрономические
проекты Москвы. Кроме авторских блюд, гостей ждет особая зона Martini Mercato,
воспроизводящая атмосферу итальянского рынка 60-х годов, с традиционными
закусками, фирменным коктейлем Martini &
Tonic и пространством для пикника.
На фестивале будет организована зона лектория с дискуссиями и
паблик-токами от лидеров арт– и бизнес-индустрии и специальное пространство для
игры в шахматы, где пройдут турниры для всех желающих, а также лекции и
мастер-классы от гроссмейстеров.
Идейным вдохновителем и директором
Chess &
Jazz выступил Ник Бабин – программный
директор и соорганизатор фестиваля BOSCO FRESH FEST. За реализацию проекта отвечает
креативное агентство Севы Щербакова Astra Channel, команда которого хорошо знакома
московской публике по опыту организации крупных музыкальных фестивалей, в числе
которых Martini Art Love, Jameson Sips&Chips и Heineken Urban Sound.
Билеты доступны на официальном сайте (без
наценки). Также их можно приобрести, перейдя по ссылке: https://ponominalu.ru/event/chess-and-jazz-festival
Сайт: http://chessandjazz.com