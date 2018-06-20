Члена правления энергетического холдинга Интер РАО Карину Цуркан подозревают в шпионаже в пользу Румынии, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник. При этом правоохранительные органы никак ситуацию не комментируют. Дело находится под грифом секретно. Известно только, что Лефортовский суд постановил поместить Цуркан под стражу до 13 августа.

Члена правления энергетического холдинга "Интер РАО" Карину Цуркан подозревают в шпионаже в пользу Румынии, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник. При этом правоохранительные органы никак ситуацию не комментируют. Дело находится под грифом "секретно". Известно только, что Лефортовский суд постановил поместить Цуркан под стражу до 13 августа.Как выяснили СМИ, Карина Цуркан родилась в 1974 году. Училась в Молдове и Испании. В 2012 году она вошла в правление "Интер РАО" и стала руководителем блока трейдинга. В самом холдинге журналистам заявили, что сейчас Цуркан находится в отпуске.