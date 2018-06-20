Скандальный инцидент случился 19 июня в Московском авиационном институте (МАИ). Ситуация находится на контроле полиции и администрации вуза.

Скандальныйинцидент случился 19 июня в Московском авиационном институте (МАИ). Ситуациянаходится на контроле полиции и администрации вуза.Студента первого курса экономического факультета, круглая отличница Анастасия Б. утверждает, что преподаватель по новому предмету незахотела ставить ей высокую оценку и набросилась на нее после сдачи предмета.По словам Анастасии, агрессивнымпедагогом по "экономике предприятия" оказалась НадеждаКирилловна Чайка, передает . Девушка рассказала, что сдать экзамен не может с 13 июня. В итоге преподаватель заявила ей, что оценку вышетройки ей не поставит.Тогда Анастасияпришла в вуз с мамой и старшей сестрой. Якобы, Надежда Чайка приняла несколькостудентов, заявив остальным, что поставит им неявку. Происходящее попыталасьснять на видео сестра Анастасии. Это взбесило педагога."Когда преподаватель это увидела, то прямона глазах у всех стала драть ее за волосы и отбирать телефон. Мама в шоке сталазаступаться за Олю. Досталось и ей", – говорит Анастасия.И ей, и преподавателю,пришлось обращаться в травмпункт. Студентка и ее написали заявление в правоохранительные органы. В пресс-службе вуза пострадавшейсчитают преподавателя. На их взгляд, ситуация не так однозначна, как кажется напервый взгляд. По их словам, Анастасия не раз пыталась сдать зачет по подменномубилету.