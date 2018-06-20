В программе Андрей Малахов. Прямой эфир вечером 19 июня простые болельщики, артисты, жены футболистов и спортивные комментаторы обсуждают возможный исход матча Россия-Египет и направляют серьезные и шуточные пожелания российским футболистам.

Болельщики с напряжением ждут матч сборных России и Египта на чемпионате мира по футболу. Трансляция из Санкт- Петербурга на телеканале "Россия 1" начнется в 20:45 по московскому времени.Эрмитажный кот Ахилл уже сделал свой прогноз, а в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" простые болельщики, артисты, жены футболистов и спортивные комментаторы обсуждают возможный исход матча и направляют серьезные и шуточные пожелания российским футболистам.Валерий Газзаев предсказал, что матч будет непростой, поскольку футболисты Египта будут бороться за выход из группы, и им нужна только победа. Газзаев считает, мы увидим хороший футбол и наша сборная покажет достойную игру.Гарик Харламов пожелал "на третьей минуте вырубить Салаха и играть дальше спокойно"."Самое главное: мяч надо забить в ворота противника", — напомнил Харламов.Кроме того, в студии прозвучало шутливое предложение нейтрализовать египтян, выпустив на поле российских красавец топлесс.Жены футболистов признались, что настроение у них прекрасное. Они желают своим мужьям выиграть если не так, как у Саудовской Аравии, то "хотя бы" со счетом 3:0. Они убеждены, что наши футболисты в этой игре "выложатся полностью".Ну, а Тина Канделаки смогла проникнуть в раздевалку сборной России и сделать несколько эксклюзивных видеокадров.