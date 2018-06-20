Бывший муж певицы Ларисы Долиной музыкант Анатолий Миончинский
серьезно болен, он почти не выходит из дома. Родные 72-летнего мужчины
обратились в программу Пусть говорят Первого канала, чтобы передать весточку
Ангелине – дочери Анатолия и Ларисы.
Бывший муж певицы Ларисы Долиной музыкант Анатолий Миончинский
серьезно болен, он почти не выходит из дома. Родные 72-летнего мужчины
обратились в программу "Пусть говорят" Первого канала, чтобы передать весточку
Ангелине – дочери Анатолия и Ларисы.
Нынешняя супруга Миончинского Галина пришла в студию, чтобы выступить
от лица Анатолия. Она хочет, чтобы в душе пожилого мужчины наконец-то наступил мир. "Его
самая главная боль – родная дочь Ангелина, (…) дочка, а сейчас еще прибавилась
внучка. Сашеньке уже скоро семь лет, а дедушка ни разу, к сожалению, не видел",
– посетовала женщина.
Жена музыканта отметила, что рассказы Долиной о, якобы, пьянстве
Анатолия не соответствуют действительности. "Мы 15 лет живем вместе, я не
буду лукавить, но раза три или четыре, может быть, я видела Анатолия пьяным.
Если кто-то из вас считает, что это алкоголизм, то я так не считаю", – заявила
Галина.
Миончинский вспомнил, что певица сама тащила его под венец.
Во время знакомства с артисткой Анатолий был в браке и переживал смерть своего
первенца, поэтому сам не хотел уходить от жены. По словам Анатолия Лариса была непреклонна,
а он не мог ей противостоять. "Одно переживание за потерянного сына, а потом
еще развод. Я не хотел двойную такую... хорошему человеку", – вспоминает о своей
первой супруге мужчина.
Пенсионер добавил, что с Долиной развелся легко. После
расставания Лариса звонила ему всего дважды: просила забрать ребенка на время
похорон отца, и уговаривала дать разрешение на определение дочери в зарубежное
учебное заведение. "Она (Ангелина. – Прим.ред.) в Одессе, мама в Москве, папа в
Ленинграде. Получилось, что одинокий ребенок растет, как сирота", – вспоминает
детство наследницы музыкант. Анатолий надеется, что эту программу посмотрит
Ангелина и поймет, что отец по-прежнему любит, помнит и ждет ее в гости.
Второй муж Долиной гитарист Виктор Митязов тоже заглянул на
съемочную площадку. Мужчина захотел рассказать о том, как повлиял на
становление Ларисы как популярной звезды. "Я постоянно думал о ней, чтобы ей
было лучше, чтобы у нее получалось, чтобы рядом были хорошие люди, чтобы
музыканты, были хорошие, танцоры", – пояснил гитарист. Мужчина отметил, что только после того, как
он появился в жизни исполнительницы Долину заметили в Москве, а ее карьера пошла в гору. По словам Виктора, он очень любил супругу и не хотел с ней расставаться,
но звезда влюбилась в его коллегу Илью Спицина
и настояла на разводе.
Подруга певицы, присутствующая в студии, заявила,что Митязов пытается казаться лучше, чем он есть на самом деле. "Вот только он, почему-то, не сказал, что он избил Ларису до полусмерти за два часа до того, как
она собрала чемоданы и ушла, а то, что он держал заряженное ружье два часа у ее
виска, он тоже никогда вам не говорил", -
сообщила женщина Долиной ошарашенным гостям программы.
Эксперты скептически отнеслись к словам барышни, они
попросили предоставить доказательства этим громким обвинениям. "Я точно знаю!"
– несколько раз с вызовом повторила гостья. "Я говорю правду и этот человек
негодяй", – не унималась подруга Ларисы, она отметила что у нее есть возможность подтвердить
свои слова, но делать этого, почему-то, не стала.