Дикий для современного общества инцидент произошел в одном из санаториев Сочи. Там детей-инвалидов выгнали из бассейна по требованию других отдыхающих.

Дикийдля современного общества инцидент произошел в одном из санаториев Сочи. Там детей-инвалидоввыгнали из бассейна по требованию других отдыхающих.О случившемся поведала мама 15-летнего подростка, страдающегоаутизмом. Женщина рассказала, что на десятидневный отдых было отправлено 300детей-инвалидов.Мать с сыном приехали в санаторий по бесплатной путевке отсоцзащиты в середине мая. По словам женщины, помимо страдающих аутизмом, всанатории находились ребята с ДЦП и другими заболеваниями.Отдыхали там и пенсионеры, которые сразу же потребовали изолироватьот них детей-инвалидов. Мать подростка утверждает, что постояльцы просилиперсонал убрать из бассейна "этих уродов", передает сайт "Комсомольская правда".В здравнице к их стенаниям прислушались и на следующее утро разместилитабличку, где проинформировали, что "Отдыхающие по путевке ФСС (Фондасоциальной защиты – прим. ред.) посещают бассейн по времени". Но, пословам женщины, выделенные часы были крайне неудобными. Детям разрешилипосещать во время процедур или дневного сна.Табличка провисела на входе в бассейн два дня, но женщинаобратилась в общество защиты инвалидов, и на третий день ее сняли. По данномуфакту следователи уже начали проверку.Главафонда "Право на здоровье" Николай Чернышук разъяснил, что за подобнуюдискриминацию по признаку инвалидности закон предусматривает наказание вплотьдо уголовной ответственности. "Давно минули времена Спарты, и вопросы гуманизма стали во главе развитияобщества, однако общество все еще позволяет себе поведение, которое никак несогласуется с понятиями человеколюбия и понимания", – отметил эксперт.