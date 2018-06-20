Дикий
для современного общества инцидент произошел в одном из санаториев Сочи. Там детей-инвалидов
выгнали из бассейна по требованию других отдыхающих.
Дикий
для современного общества инцидент произошел в одном из санаториев Сочи. Там детей-инвалидов
выгнали из бассейна по требованию других отдыхающих.
О случившемся поведала мама 15-летнего подростка, страдающего
аутизмом. Женщина рассказала, что на десятидневный отдых было отправлено 300
детей-инвалидов.
Мать с сыном приехали в санаторий по бесплатной путевке от
соцзащиты в середине мая. По словам женщины, помимо страдающих аутизмом, в
санатории находились ребята с ДЦП и другими заболеваниями.
Отдыхали там и пенсионеры, которые сразу же потребовали изолировать
от них детей-инвалидов. Мать подростка утверждает, что постояльцы просили
персонал убрать из бассейна "этих уродов", передает сайт "Комсомольская правда".
В здравнице к их стенаниям прислушались и на следующее утро разместили
табличку, где проинформировали, что "Отдыхающие по путевке ФСС (Фонда
социальной защиты – прим. ред.) посещают бассейн по времени". Но, по
словам женщины, выделенные часы были крайне неудобными. Детям разрешили
посещать во время процедур или дневного сна.
Табличка провисела на входе в бассейн два дня, но женщина
обратилась в общество защиты инвалидов, и на третий день ее сняли. По данному
факту следователи уже начали проверку.
Глава
фонда "Право на здоровье" Николай Чернышук разъяснил, что за подобную
дискриминацию по признаку инвалидности закон предусматривает наказание вплоть
до уголовной ответственности. "Давно минули времена Спарты, и вопросы гуманизма стали во главе развития
общества, однако общество все еще позволяет себе поведение, которое никак не
согласуется с понятиями человеколюбия и понимания", – отметил эксперт.