Восемнадцатого июня в разных городах США застрелили двух рэперов, 20-летнего Джасея Дуэйна Онфроя, выступавшего под псевдонимом XXXTentacion, и 21-летнего Трейвона Смарта, известного как Jimmy Wopo. Первая трагедия произошла в Майами, штат Флорида, вторая – в Питтсбурге (Пенсильвания).

Восемнадцатого июня в разных городах США застрелили двух рэперов, 20-летнего Джасея Дуэйна Онфроя, выступавшего под псевдонимом XXXTentacion, и 21-летнего Трейвона Смарта, известного как Jimmy Wopo. Первая трагедия произошла в Майами, штат Флорида, вторая – в Питтсбурге (Пенсильвания), сообщает Time.Рэпер Jimmy Wopo занимался музыкой с 14 лет, его дебютный альбом "Woponese" вышел в июле 2016 года.По данным полиции, Трейвона Смарта и его спутников расстреляли из автомобиля, когда музыкант с другом находились внутри собственной машины. Оба молодых человека попали в больницу с огнестрельными ранениями.Позднее менеджер Смарта сообщил, что его бывший подопечный скончался от полученных травм. Друг покойного музыканта находится в стабильном состоянии. Стражи порядка ищут подозреваемых в убийстве артиста.Ранее сообщалось, что в тот же день в Майами был застрелен 20-летний Джасей Дуэйн Онфрой, известный под псевдонимом XXXTentacion. Неизвестный несколько раз выстрелил в рэпера, когда тот выходил из одного из местных мотосалонов.Поклонники музыканта подозревают, что его убил коллега по рэп-сцене, артист Soldier Kidd. Сам рэпер свою причастность к убийству Онфроя отрицает, сообщает Independent.