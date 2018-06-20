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<a href="http://33live.ru/novosti/20-06-2018-v-sude-slushaetsya-delo-xvostova.html" target="_blank">В суде слушается дело Хвостова</a> - Рассмотрение по существу. В Ленинском райсуде слушается дело Дмитрия Хвостова. Бывший вице-губернатор обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. В материалах дела - много известных жителям области фамилий. Обвинителем выступает представитель Генпрокуратуры. Он заявил, что у России есть заболевание ОРЗ - правда, прокуратура расшифровывает эту аббревиатуру по-своему - откаты, распилы, заносы. Из зала суда репортаж Александра Инина.