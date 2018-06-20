Есть пострадавшие

Есть пострадавшиеВ Судогодском районе Владимирской области на 174 км ФАД М-7 «Волга» 20 июня произошла серьёзная авария. В 5:19 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля.На месте происшествия работали подразделения МЧС, патруль ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. В ликвидации принимали участие 14 человек и 5 единиц техники.По предварительным данным сообщается, что есть пострадавшие. Сейчас информация уточняется.