Обладательница
титула Императрица России – 2018 в номинации
Супермодель, блогер Екатерина Буракова сломала зуб о гвоздь в
хлебе. Жительница Воронежа поделилась происшествием на своей странице в Instagram.
Обладательница
титула "Императрица России – 2018" в номинации
"Супермодель", блогер Екатерина Буракова сломала зуб о гвоздь в
хлебе. Жительница Воронежа поделилась происшествием на своей странице в Instagram.
Продукт с сухофруктами девушка купила в одном из магазинов
премиум-класса города. Королева красоты решила его отведать, но то, что
произошло дальше, повергло ее в настоящий шок.
По словам Екатерины, хлеб был хорошо упакован. "Мой
зуб резко проскрипел обо что-то, и я почувствовала странные ощущения. Когда я увидела гвоздь в хлебе я просто потеряла дар речи",
– написала Буракова.
"Кусочек отколотого зуба – это меньшее, что могло
произойти. Хлеб мог есть ребенок или нечаянно проглотить взрослый. И что тогда?
Тут был просто огромный ржавый гвоздь. Какую ответственность за свои действия
несут производители?", – риторически спрашивает девушка. По ее словам, до
этого случая она не верила в истории "про мышиные хвосты в колбасе, кнопки и
всякие другие необъяснимые вещи в продуктах".
Также жительница Воронежа отметила, что теперь не
любит хлеб с сухофруктами и призвала не проходить мимо подобных случаях, давая
им как можно более громкую огласку. Подписчики модели разделили ее мнение и
выразили свое негодование произошедшим.