Обладательница титула Императрица России – 2018 в номинации Супермодель, блогер Екатерина Буракова сломала зуб о гвоздь в хлебе. Жительница Воронежа поделилась происшествием на своей странице в Instagram.

Обладательницатитула "Императрица России – 2018" в номинации"Супермодель", блогер Екатерина Буракова сломала зуб о гвоздь вхлебе. Жительница Воронежа поделилась происшествием на своей странице в Instagram.Продукт с сухофруктами девушка купила в одном из магазиновпремиум-класса города. Королева красоты решила его отведать, но то, чтопроизошло дальше, повергло ее в настоящий шок.По словам Екатерины, хлеб был хорошо упакован. "Мойзуб резко проскрипел обо что-то, и я почувствовала странные ощущения. Когда я увидела гвоздь в хлебе я просто потеряла дар речи",– написала Буракова."Кусочек отколотого зуба – это меньшее, что моглопроизойти. Хлеб мог есть ребенок или нечаянно проглотить взрослый. И что тогда?Тут был просто огромный ржавый гвоздь. Какую ответственность за свои действиянесут производители?", – риторически спрашивает девушка. По ее словам, доэтого случая она не верила в истории "про мышиные хвосты в колбасе, кнопки ивсякие другие необъяснимые вещи в продуктах".Также жительница Воронежа отметила, что теперь нелюбит хлеб с сухофруктами и призвала не проходить мимо подобных случаях, даваяим как можно более громкую огласку. Подписчики модели разделили ее мнение ивыразили свое негодование произошедшим.