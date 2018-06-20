Ключевыми темами встречи стали безопасность несовершеннолетних в летний период, а также правонарушения, за которые подростки могут привлекаться к административной и уголовной ответственности.

В рамках профилактического мероприятия «Полиция-детям» инспектор отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Вязниковскому району капитан полиции Маргарита Ежова встретилась со школьниками, отдыхающими в летнем лагере дневного пребывания «Солнечный». Ключевыми темами встречи, которая прошла в формате беседы, стали безопасность несовершеннолетних в летний период, а также правонарушения, за которые несовершеннолетние могут привлекаться к административной и уголовной ответственности.Инспектор ОДН в доступной форме рассказала учащимся, чем уголовная ответственность отличается от административной, разъяснила, что совершение противозаконного проступка влечет за собой соответствующие наказаниеКроме того, в ходе встречи Маргарита Николаевна напомнила ребятам правила поведения на улице, в общественных местах и местах массового отдыха, а также предупредила о пагубных последствиях потребления алкоголя и курения.В заключение встречи инспектор ОДН ответила на интересующие вопросы ребят.