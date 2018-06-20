Один человек погиб

Один человек погибВ Вязниковском районе Владимирской области на трассе ФАД М-7, 280 км произошла крупная авария. Сообщение об этом поступило 19 июня в 12:16 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по Владимирской области.В трактор Беларусь врезался большегруз MAN. На помощь выехали подразделения МЧС, патруль ГИБДД и бригада скорой помощи. Водитель трактора погиб.В ликвидации ДТП принимали участие 8 человек и 4 едицины техники.