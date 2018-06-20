В студию Прямого эфира пришел один из лучших хирургов-онкологов России Андрей Павленко. Он лично прооперировал больше двух с половиной тысяч пациентов, а сейчас сам стал одним из тех, над кем висит этот страшный диагноз. В программе - исповедь врача и советы тем, кто столкнулся с этой бедой.

В студию "Прямого эфира" пришел один из лучших хирургов-онкологов России Андрей Павленко. Он лично прооперировал больше двух с половиной тысяч пациентов, а сейчас сам стал одним из тех, над кем висит этот страшный диагноз.В марте этого года он узнал, что у него рак желудка третьей стадии, а шансы на выздоровление всего 5 процентов.Сейчас Андрей Павленко ведет свой блог в Интернете и практически каждый день рассказывает о том, как борется с болезнью, возвращая тем самым надежду сотням больных.В программе врач откровенно рассказывает о том, каково это: в расцвете лет, на вершине карьеры узнать о страшном диагнозе и о том, сколько осталось жить. У него – трое детей. Две старшие девочки уже понимают, что происходит, а маленький сын, о котором так мечтал Павленко, разумеется, нет."Очень хотелось его воспитать, но если что – я ему оставлю подробную инструкцию, каким должен быть мужчина", — говорит хирург. Он уже начал записывать свои мысли – рекомендации детям, как вести себя в различных жизненных ситуациях, и старается проводить больше времени с семьей:Первый вопрос, который возникает у тех, кто узнает об этой истории: как врач-онколог сам пропустил у себя симптомы болезни?"Во-первых, в моем случае болезнь протекала скрыто, и ничто не позволяло мне заподозрить, что она у меня существует", — отвечает Павленко. Во-вторых, поясняет он, его возраст – 39 лет – не характерен для подозрений на рак желудка."Эти два фактора сыграли свою роль, поэтому за медицинской помощью я обратился только тогда, когда появились симптомы. Гастроскопия выявила большую опухоль", — объяснил врач.На вопрос, есть ли новые (возможно, даже несертифицированные) препараты для продления жизни раковых больных, Павленко отвечает, что не видит смысла в его случае отступать от известных протоколов лечения, которое начинается с химиотерапии.Жена Павленко Анна говорит, что ее жизнь разделилась на "до" и "после". Сначала она очень хотела помочь, но не знала чем, и оттого раздражала мужа навязчивой заботой.Теперь же они стараются жить, как ни в чем не бывало, разве что теперь Анна готовит другую еду, а неблагоприятный исход болезни Анна не хочет даже рассматривать. Андрей же рассказывает, что решение вести блог пришло, как только он узнал свой диагноз."Это не история ухода из жизни, — поясняет он. — Это шанс рассказать, как человек должен реагировать на очень тяжелый диагноз и как не уйти из жизни раньше времени"."Не замыкайтесь в себе", — советует врач в этой тяжелой жизненной ситуации.В студию программы пришли те, кто сам или чьи близкие столкнулись с этой болезнью: дочь Анны Самохиной Александра, вылечившаяся от рака певица Юлия Волкова, телеведущий Александр Беляев, который сейчас сам лечится от этого заболевания.Какие советы дают они, что говорят Андрею Павленко, что рекомендует еще он сам людям с этой болезнью, как отреагировали его коллеги-врачи, узнав о его диагнозе, и почему он решил отметить свое 40-летие, вопреки суеверию? Ответы – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".