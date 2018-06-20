В регионе идёт активная борьба с незаконными азартными играми

В регионе идёт активная борьба с незаконными азартными играмиСотрудники прокуратуры пресекли незаконную деятельность по организации и проведению азартных игр.Пресс-служба ведомства сообщает о том, что в двух торговых центрах, расположенных во Владимире по адресам: улица Большая Московская, д. 18 и проспект Ленина, д. 32-а, под конспирацией осуществлялась незаконная игровая деятельность с использованием шести игровых терминалов. По результатам проверки оборудование изъято.Органы внутренних дел и прокуратура города Владимира на данный момент провели более 490 проверок, в ходе которых изъято 4500 игровых автоматов. Они вынесли свыше 170 постановлений о возбуждении уголовных дел.С целью пресечения незаконной игорной деятельности, с 21 июля 2014 года в прокуратуре города Владимира начала действовать «горячая линия».По телефону (4922) 32-24-02 граждане,представители СМИ могут сообщить о функционировании «подпольных» клубов, залов с «лотерейными автоматами». Прокутора обещает предпринять срочные меры и сохранить конфиденциальность информации.