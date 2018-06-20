В нём принимут участие 19 команд

В нём принимут участие 19 командВо Владимиской области в дни проведения чемпионата проводится спортивное мероприятие для мужчин старшей возрастной категории «50 ПЛЮС ФУТБОЛ» - фестиваль здорового образа жизни»Он организован областным департаментом социальной защиты населения и департаментои по физической культуре и спорту.В рамках данного фестиваля проводится турнир по мини-футболу. В нём принимают участие 19 команд со всей области.Финальная игра первенства состоится 22 июня в 14.00 на стадионе «Торпедо» во Владимире. Вход будет сводный,поэтому можно будет поболеть за свою комнаду. Также участников и гостей ожидает обширная культурно-развлекательная программа: концерт, мастер-классы, показательные выступления, соревнования болельщиков.