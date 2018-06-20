В связи с проведением работ по реконструкции теплового канала

В связи с проведением работ по реконструкции теплового каналаВо Владимире 20 июня перекрыли движение транспорта в связи с проведением работ по реконструкции проходного канала тепловой сети АО «Владимирские коммунальные системы»Движение ограничат на улице 9 января с 8:00 20 июня по 0:00 28 июня.В целях безопасности автотранспорт будет ездить в объезд по улицам Садовая, Ломоносова, Бакулинская. Автобус №5 будет ходить по другому пути.На изображении представлены временные маршруты.