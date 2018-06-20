Поля Калмыкии по-прежнему страдают от прожорливых вредителей, что демонстрируют кадры въезда автомобиля в тучу прожорливой саранчи, мгновенно покрывшую ветровое стекло пятнами разбившихся насекомых.

Поля Калмыкии по-прежнему страдают от прожорливых вредителей, что демонстрируют кадры, снятые 18 июня на регистратор, на которых видно, как автомобиль, сопровождаемый писком парктроников, въехал в тучу саранчи. Ветровое стекло мгновенно покрылось пятнами разбившихся об него насекомых.Следует отметить, что в мае была проведена химическая обработка нескольких районов Калмыкии от саранчи, однако полностью устранить угрозу не удалось.