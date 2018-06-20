Технополис Эра, который строят российские вооруженные силы в городе Анапа, собираются открыть уже в сентябре этого года. Он занимает 17 гектаров черноморского побережья, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. На этой площади разместят научные и образовательные организации, опытные производства и испытательные полигоны.

Технополис "Эра", который строят российские вооруженные силы в городе Анапа, собираются открыть уже в сентябре этого года. Он занимает 17 гектаров черноморского побережья, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. На этой площади разместят научные и образовательные организации, опытные производства и испытательные полигоны. Таким образом, инженеры будут иметь все, чтобы создавать новые системы вооружения менее чем за три года.Основной задачей "Эры" станет создание: искусственного интеллекта, технологии информационной безопасности, суперкомпьютеров, роботов и многого другого.Кстати, сегодня технополис посетил министр обороны Сергей Шойгу. Он заявил, что работы идут по графику и призвал максимально сохранять природный рельеф места, где строится "Эра".