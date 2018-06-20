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<a href="http://33live.ru/novosti/20-06-2018-volvo-predstavila-novyj-s60-i-lishila-ego-dizelya.html" target="_blank">Volvo представила новый S60 и лишила его дизеля</a> - Третье поколение среднеразмерного седана S60 сегодня представили вместе с новым американским заводом компании в Северной Каролине. И S60 не только первый Volvo, производимый в США, но и первый автомобиль шведской марки, который будут продавать без дизелей.