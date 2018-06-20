Сегодня в Севастополе впервые в истории страны состоялось заседание Коллегии Минобороны. Военные обсуждали, какие образцы новейшего вооружения уже скоро поступят в армию. Говорилось и том, кто сейчас подрывают стабильность в Европе, и как наша страна намерена на это реагировать.

Сегодня в Севастополе впервые в истории страны состоялось заседание Коллегии Минобороны. Военные обсуждали, какие образцы новейшего вооружения уже скоро поступят в армию. Говорилось и том, кто сейчас подрывают стабильность в Европе, и как наша страна намерена на это реагировать.Где же еще, как не в городе русской славы, говорить о будущем нашей армии. Ведь вся история легендарного Севастополя написана подвигами русского воинства.Ни единого шанса у потенциального противника нет и сейчас: уникальная межвидовая группировка на страже южных рубежей. Крымский полуостров со всех сторон под надежной защитой."Для России этот регион всегда имел огромное значение. На протяжении двух с половиной веков здесь не раз решалась судьба отечества. И сегодня Крым продолжает играть ведущую роль в обеспечении безопасности страны", — заявил министр обороны Сергей Шойгу.Польша и страны Балтии не прекращают говорить о российской агрессии, НАТО продолжает наращивать военную группировку у наших границ. В качестве симметричного ответа — повышение боевых возможностей южного военного округа."С 2020 года НАТО планирует поддерживать в готовности к применению через 30 суток 30 батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей. Возникает вопрос: для чего это делается и против кого", — добавил глава военного ведомства.Российская армия готова противостоять любым угрозам. Об этом лучше любых слов говорят цифры: всего за пять лет доля перспективных вооружений выросла более чем в четыре раза. Все благодаря внедрению прорывных технологий."Разработан план перехода вооружения и военной техники на отечественное программное обеспечение. Это позволит выйти на качественно новый уровень информационного обеспечения в вооруженных силах", — считает Шойгу.В планах активное внедрение самых современных технологий. В том числе, благодаря созданию технополиса "Эра". Места, где будут сосредоточены исследовательские центры и опытные производства. Лучшие разработки смогут поступать в войска менее чем за три года.