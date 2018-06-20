ВТБ начал эквайринговое обслуживание сети магазинов бытовой техники и электроники «МВидео» по всей территории России. До конца года оборот по данному проекту может достичь 60 млрд ..

ВТБ начал эквайринговое обслуживание сети магазинов бытовой техники и электроники «МВидео» по всей территории России. До конца года оборот по данному проекту может достичь 60 млрд рублей.ВТБ принял на обслуживание все 427 магазинов сети «МВидео». Для клиентов доступны в том числе бесконтактные способы оплаты, включая системы Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. Помимо торговых точек, банк обеспечивает прием карт и на официальном сайте «МВидео». К оплате принимаются карты международных платежных систем, а также карты «Мир».ВТБ является одним из лидеров эквайринга в России. По результатам 2017 года банк нарастил оборот по данному направлению бизнеса на 40% - до 1,4 трлн рублей.Среди крупнейших партнеров ВТБ — сети АШАН, «Лента», «Фамилия», «Декатлон», Группа «РЖД», сервисы «Яндекс» и MAIL.RU.