В рамках програмы ежегодно планируется строить 1,5-2 миллиона квадратных метров жилья. Сейчас в Москве строится порядка 3,5 миллионов квадратов жилья в год.

Программа реновации позволит в ближайшие время увеличить объем ввода жилья на 50%, заявил в среду заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на III Ежегодном форуме РБК по недвижимости.По его словам, Москва ежегодно на протяжении последних пяти лет сдает порядка 8-9 миллионов квадратных метров недвижимости, из них 3-3,5 миллиона квадратных метров приходится на жилье, еще 200-300 тысяч квадратных метров на апартаменты.Что касается увеличения объемов строительства в связи с указом президента, во-первых, у нас активно развивается программа реновации. И через год-два мы уже будем строить по реновации от 1,5 до 2 миллионов квадратных метров жилья ежегодно, сказал глава столичного Стройкомплекса."Мы действительно внимательно изучили указания президента, тщательно изучили ситуацию. Мэр Сергей Собянин собрал несколько совещаний, и мы не видим никаких особых проблем с решением этих задач", - сказал Марат Хуснуллин."Если рынок будет держаться в коридоре 3,5-4 миллиона квадратных метров жилья вместе с апартаментами в год, 1,5-2 миллиона квадратных метров жилья будет приходиться на реновацию, вот мы уже 50% удвоения выполнили", - отметил вице-мэр.Президент РФ Владимир Путин в майском указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" поручил нарастить строительство жилья до 120 миллионов квадратных метров в год.