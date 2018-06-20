Количество апартаментов на продажу на первичном рынке Москвы снизилось за месяц на 4%. К началу лета продажи открылись в двух комплексах, а в одном были приостановлены.

Основной спрос по-прежнему приходится на студии и однокомнатные лоты – доля сделок с такими объектами превышает 70% от общего объема, говорится в исследовании компании "БЕСТ-Новострой".Традиционно высоким спросом также пользуются двухкомнатные апартаменты – на них приходится почти треть сделок.Ситуация стабильна и в отношении цен: первичные апартаменты классов комфорт и бизнес за год подорожали не более чем на 10 тысяч рублей. Так, стоимость квадратного метра апартаментов комфорт-класса выросла со 143 до 153 тысяч рублей.Эксперты объясняют стабильность высокой конкуренцией на рынке, обусловленной большим объемом предложения. Все эти факторы обеспечивают покупателям не только оптимальные цены, но и широкий выбор, что и приводит к формированию устойчивого спроса.