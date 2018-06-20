Актриса Алика Смехова поделилась своими мыслями по поводу ответственного материнства. Женщина решила больше не заводить детей.

Актриса Алика Смехова поделилась своими мыслями по поводу "ответственногоматеринства". Женщина решила больше не заводить детей.Алика опубликовала в своем Instagram снимок с младшим наследникомМакаром. Мама и сын стали героями одного из выпусков "Пусть говорят" Первогоканала.Под постом артистка написала, что в студии обсуждалось многодетное материнство, в частности была затронута тема выделения земель семьямс тремя и более детьми. Смехова добавила, что недавно гостила в Ульяновскойобласти и видела, как на самом деле живут в провинции, поэтому прекраснопонимает людей, которые не решаются завести большую семью. Артистка намекнула, что к подобным вопросам надо подходить с "холодной" головой."Речь шла о семьях изУльяновской области,а я недавно там была и видела как живут там люди...что ужговорить о многодетных семьях..и о исполнении указов...🧐уважаю многодетных родителей,но для себя избраласоциально ответственное материнство. Третьего ребенка мне было бы уже тяжелорастить,ведь я надеюсь только на себя,что лично я могу дать своим детям.Поэтому у меня только 2 сына👬 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассуждала в микроблоге актриса.Подписчики согласились с позицией артистки. Многиепоклонники Алики поделились в комментариях личным опытом. "Все правельно,только на себя расчет долженбыть,как ты сможешь прежде всего,что можешь дать,образование,жилье,хорошую едуи одежду,хорошее воспитание и много любви и ласки,внимания.Ведь мы должны сеятьдоброе и светлое,и главное,чтоб наши дети выросли хорошими людьми,это лучшаянаграда😃)))", "Как правильно вы сказали,АликаСоциально ответственное материнство!Думайте женщины. Чужие дети никому не нужны","У меня трое детей! И я считаю это самым большим счастьем. Конечно расчитываемс мужем только на Бога и на себя! Рожали для себя и с большой ответственностью.Дети это счастье и большой труд конечно!", – писали Смеховой интернет-обыватели.