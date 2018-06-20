Актриса Алика Смехова поделилась своими мыслями по поводу ответственного
материнства. Женщина решила больше не заводить детей.
Актриса Алика Смехова поделилась своими мыслями по поводу "ответственного
материнства". Женщина решила больше не заводить детей.
Алика опубликовала в своем Instagram снимок с младшим наследником
Макаром. Мама и сын стали героями одного из выпусков "Пусть говорят" Первого
канала.
Под постом артистка написала, что в студии обсуждалось многодетное материнство, в частности была затронута тема выделения земель семьям
с тремя и более детьми. Смехова добавила, что недавно гостила в Ульяновской
области и видела, как на самом деле живут в провинции, поэтому прекрасно
понимает людей, которые не решаются завести большую семью. Артистка намекнула, что к подобным вопросам надо подходить с "холодной" головой.
"Речь шла о семьях из
Ульяновской области,а я недавно там была и видела как живут там люди...что уж
говорить о многодетных семьях..и о исполнении указов...🧐уважаю многодетных родителей,но для себя избрала
социально ответственное материнство. Третьего ребенка мне было бы уже тяжело
растить,ведь я надеюсь только на себя,что лично я могу дать своим детям.
Поэтому у меня только 2 сына👬 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассуждала в микроблоге актриса.
Подписчики согласились с позицией артистки. Многие
поклонники Алики поделились в комментариях личным опытом. "Все правельно,только на себя расчет должен
быть,как ты сможешь прежде всего,что можешь дать,образование,жилье,хорошую еду
и одежду,хорошее воспитание и много любви и ласки,внимания.Ведь мы должны сеять
доброе и светлое,и главное,чтоб наши дети выросли хорошими людьми,это лучшая
награда😃)))", "Как правильно вы сказали,Алика
Социально ответственное материнство!Думайте женщины. Чужие дети никому не нужны",
"У меня трое детей! И я считаю это самым большим счастьем. Конечно расчитываем
с мужем только на Бога и на себя! Рожали для себя и с большой ответственностью.
Дети это счастье и большой труд конечно!", – писали Смеховой интернет-обыватели.