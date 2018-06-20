Общее собрание московского отделения Яблока не смогло выдвинуть кандидата в мэры Москвы из-за отсутствия кворума.

Общее собрание московского отделения "Яблока" не смогло выдвинуть кандидата в мэры Москвы из-за отсутствия кворума.Как передает ТАСС, на заседании рассматривались две кандидатуры — главы муниципального округа "Гагаринский" Елена Русакова и председателя столичного отделения Сергея Митрохина.В итоге заместитель председателя партии "Яблоко" Николай Рыбаков заявил, что данный вопрос будет рассматриваться на конференции московского отделения вечером 22 июня, где возможно, будут обсуждаться и другие кандидаты.Выборы московского градоначальника состоятся 9 сентября 2018 года. В столице только партия "Единая Россия" имеет достаточное количество голосов для преодоления муниципального фильтра, что необходимо для регистрации кандидата.