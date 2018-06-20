Президент РФ Владимир Путин в Кремле принял генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда.

Президент РФ Владимир Путин в Кремле принял генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда.Как передает телеканал "Россия 24", они обсудили тему прав человека и недавнюю встречу российского и украинского омбудсменов.Путин отметил, что Россия ценит позицию Ягланда по полноценному взаимодействию РФ с СЕ. В ответ его собеседник отметил, что за те 20 лет, что РФ присоединилась к Европейской Конвенции по правам человека, удалось сделать немало хорошего – как для Европы, так и для России.Также Ягланду передали письмо с просьбой помочь российскому экипажу судна "Норд", задержанного на Украине. Кроме того, генсек Совета Европы назвал "успешным" проходящий в нашей стране чемпионат мира по футболу.