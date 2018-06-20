20.06.2018

2018-06-20 22:20:25

Юрий Еременко. Путь от «Техносилы» до квартирного мошенника

Юрий Еременко прежде всего известен тем, что довел до банкротства успешную некогда компанию Техносила. Как мы позже увидим, с выгодой для себя. Из Википедии: Техносила — ныне несуществующая российская сеть магазинов электроники и бытовой техники. С начала 2000-х годов входила в тройку крупнейших сетей бытовой электроники. Но Юрий Еременко в 2008 году стал генеральным директором компании и уже 10 февраля 2011 года ООО Техносила было, согласно решению арбитражного суда Московской области, признано банкротом. На тот момент у компании было 11 кредиторов. Общая сумма их требований составляла 11,253 миллиарда рублей.



Несмотря на то, что по сей день в компании друзей на стендовую стрельбу Еременко приходит с некой Настей Самылиной, а на Кипр и в Латвию по делам путешествует с девушкой Настей Левченко - ребенка он, таки, завел со своей гражданской женой и давним партнером по бизнесу - Юлией Ярыгиной-Савицкой. 30 января 2018 года у них родился сын Борис (имя дали в честь отца Еременко). Семья проживает в доме в поселке Вешки, который Юрий купил ровно перед банкротством Техносилы. Пусть за 7 лет с банкротства Техносилы заработать семье на что-то лучшее так и не удалось, зато со всем хозяйством справляется один таджик Бахриддин и на кусок хлеба как-то удается заработать.



Посильно сотрудничая под разными статусами в проектах, которые возможно, так же требуют красивого банкротства: ЗаОдно, Холодильник.Ру, Хлебное место и др. - максимально раскрыть таланты Еременко смог пока только в старом и понятном, совместном с гражданской женой бизнесе, который не однажды попадал в поле зрения правоохранительных органов и прессы.



Ярыгина-Савицкая заняла центральное место в сюжете, показанном по телеканалу Россия-1 (). Собственница квартиры, о которой идет речь в сюжете – Мария Абрамова, со слов соседей по дому при помощи полицейских, действующих в сговоре с Ярыгиной-Савицкой, отправлена в психиатрическую клинику № 13. Выйти из клиники она смогла после того, как пообещала приватизировать свою комнату и отдать её Ярыгиной-Савицкой.



Собственник квартиры, расположенной в Москве на ул. Саянской в доме номер 20, Иванов Вячеслав Владимирович, после того как в 2015 году ½ доли в квартире была приобретена Ярыгиной-Савицкой и в квартиру заселились ее друзья, умер от сердечного приступа. Родственники Иванова утверждают, что сердечный приступ был спровоцирован заселившимися гражданами, которые намеренно пытались выжить его из квартиры.



Арсенал методов, используемых гражданской женой Еременко, достаточно широк. К примеру, комната в квартире на Смоленском бульваре в Москве была приобретена у предыдущего собственника после того, как сотрудники агентства Золотой ключик, в котором работала Ярыгина-Савицкая, и по слухам, имела тесные отношения с собственниками агентства, напали на другого собственника площади в квартире Андрея Фомина и силой заставили подписать отказ от приобретения комнаты в квартире (по закону, он имел приоритетное право на такую покупку). Сейчас в этой комнате, уже принадлежащей Ярыгиной-Савицкой, проживает некий Кондырев Антон Валерьевич, ранее судимый по ст. 125-1 и 148 УК РСФСР за похищение человека организованной группой, отбывавший наказание в колонии Березники, а позднее судимый по статье за мошенничество, состоящий на учете в наркологическом диспансере как нарко- и алко-зависимый. На вопрос, почему он находится в квартире, Кондырев заявляет, что собственница комнаты – его близкая подруга, и она пригласила его жить в ней.



Вот какие комментарии на страницах в сети интернет можно найти, если ввести в поисковый запрос фамилию Ярыгиной-Савицкой:



· Ярыгина-Савицкая (22 мая 1987 года рождения) настоящий квартирный рейдер, работает в паре с папой. Скупает доли в квартирах, комнаты в коммуналках, угрожает сособственникам, портит мебель, ворует вещи. Приехала из Удмуртии. Работает в риэлтерской компании Золотой Ключик. В Москве проживает с 03.11.2011. Занимается нелегальной миграцией. Очень наглая. Взламывают двери, принуждают к кабальным сделкам.



· ОСТОРОЖНО, квартирная Мошенница по ВАО и не только!!!! Гр. Ярыгина-Савицкая Юлия Владимировна 22 мая 1987 года рождения, уроженка г. Устинов, выкупает доли в квартирах со своим помощником, после чего начинается травля других собственников, начиная заселением людей кавказской национальности, вскрыванием дверей, обрезанием звонков, вплоть до физической расправы. Эта история произошла с моим родственником, которая закончилась большой трагедией для нашей семьи. ул. Саянская, д. 20, кв. 46.



О действиях рейдеров сняли несколько сюжетов различные телеканалы: Вести-Москва (, НТВ ()



Конечно, некоторые пострадавшие от действий гражданской жены Еременко, Юлии Ярыгиной-Савицкой пытались обращаться в суд. Показательно дело № 2-3693/2013, которое рассматривалось в Тимирязевском районном суде г. Москвы. Истцом по нему выступал гражданин Москаленко, который просил признать договор дарения, на основании которого Ярыгина-Савицкая получила долю в его квартире, ничтожным. В квартире помимо Москаленко проживало трое его детей, а бывшая жена, которая и подарила свою долю Ярыгиной-Савицкой, вела асоциальный образ жизни. В удовлетворении иска было отказано.



Свои возможности порешать дела в суде Еременко с Ярыгиной не скрывают - супругами был организован новый бизнес – компания NLF Group. Основной вид деятельности компании лаконично сформулирован на их сайте: Мы покрываем ваши судебные расходы в обмен на долю в будущем взыскании - по всей видимости, доли – любимая бизнес тема семьи. На сайте компании указано прямо – мы не будем инвестировать в дела, в успехе которых мы не уверены.



Основными направлениями инвестиций являются спорные права на недвижимость, банкротство. Быть уверенным в решении суда – это так понятно русскому слуху.