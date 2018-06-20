Россия не осталась в стороне от развязанной США торговой войны. Москва вводит балансирующие меры в ответ на протекционистские шаги Вашингтона - повышение пошлин на ввоз стали и алюминия и отказ США компенсировать возникающие российские потери.

Россия не осталась в стороне от развязанной США торговой войны. Москва вводит "балансирующие меры" в ответ на протекционистские шаги Вашингтона — повышение пошлин на ввоз стали и алюминия и отказ США компенсировать возникающие российские потери. Американские пошлины касаются всей стальной продукции, начиная со слябов, но не касаются горячебрикетированного железа и чугуна."Россия использует свои права по ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США", — пояснил глава российского Минэкономразвития Максим Орешкин.Москва вводит дополнительные импортные пошлины на американские товары. Они вступят в действие в ближайшее время, сообщает "Интерфакс". Речь идет о буквально нескольких днях. При этом доппошлины будут распространяться на американскую продукцию, аналоги которой существуют на российском рынке, и не окажут негативного влияния на макроэкономические показатели.Ущерб от американских пошлин Москва оценила в 537 миллионов 600 тысяч долларов. 22 мая Россия уведомила об этом Всемирную торговую организацию. После этого Москва может вводить ограничения против любых американских товаров в течение 30 дней. Потери России были рассчитаны исходя из 25% пошлины на экспорт стали (1 миллиард 512 миллионов долларов) и 10% пошлины на экспорт алюминия (1 миллиард 646 миллионов долларов). Вашингтон консультации с Москвой в ВТО проводить отказался.