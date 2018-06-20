Ключевыми темами повестки стали итоги деятельности общественников за первое полугодие 2018 года, составление плана работы на ближайшие месяцы, а также посещение ИВС.

Состоялось очередное заседание Общественного совета при ОМВД России по Меленковскому району. Ключевыми темами, вынесенными на обсуждение, стали итоги деятельности общественников за первое полугодие 2018 года, составление плана работы на ближайшие месяцы, а также плановое посещение ИВС.Открыл заседание председатель Общественного совета Игорь Долженков, выступивший с докладом об исполнении плановых мероприятий за шесть месяцев текущего года. В частности, было отмечено, что в отчетном периоде общественниками и при их непосредственном участии были проведены различные профилактические акции и беседы как среди детей, так и среди взрослого населения, способствующие снижению количества совершаемых противоправных деяний.После присутствующие обсудили план работы на третий квартал. Предложениями, вызвавшими бурное обсуждение, стали проведение совместных с сотрудниками полиции разных подразделений рейдовых мероприятий и организация встреч с подрастающим поколением. Председатель Общественного совета особо подчеркнул, что важно регулярно проводить беседы с молодым поколением на серьезные темы, касающиеся личной безопасности и правонарушений.Отдельным пунктом повестки заседания стало плановое посещение изолятора временного содержания ОМВД России по Меленковскому району. Посещение мест принудительного содержания граждан является формой общественного контроля над соблюдением полицейскими прав, свобод и законных интересов граждан, содержащихся в условиях ограничения свободы.После короткой беседы с сотрудниками ИВС и инструктажа члены общественного совета прошли по коридорам и посетили отдельные помещения. В ходе проверки особое внимание было уделено медицинскому обслуживанию. Общественники пообщались с гражданами, помещенными в ИВС на время проведения следственных действий и слушаний в суде, а также с лицами, отбывающими административный арест. Жалоб на условия содержания общественникам не поступило.При беседе с личным составом подразделений общественники удостоверились, что сотрудники, заступившие на дежурство, являются профессионалами своего дела, юридически подкованы и психологически подготовлены к работе в ИВС.В целом была дана положительная оценка организации работы и содержанию граждан в изоляторе.