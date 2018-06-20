Ученые из американского Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна провели исследование, в ходе которого установили, что острая пища помогает сбросить вес. Участники проекта советуют тем, кто хочет похудеть, сочетать перченую еду с физическими упражнениями.

Ученые из американского Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна провели исследование, в ходе которого установили, что острая пища помогает сбросить вес. Участники проекта советуют тем, кто хочет похудеть, сочетать перченую еду с физическими упражнениями, сообщает Medical Xpress.Исследователи попросили группу добровольцев выполнять свою обычную работу в офисе, но при этом повысили температуру воздуха в комнате с 19–20 до 26–27 градусов по Цельсию. В результате участники проекта стали съедать в день на 86 калорий меньше, чем при привычной температуре.Ученые отмечают, что жара, острая еда и физические нагрузки активируют в головном мозге рецепторы TRPV1. В тот момент, когда эти "сенсоры" улавливают повышенную температуру тела, они посылают организму сигнал снизить аппетит.Результаты исследования американских ученых подтвердили их китайские коллеги. Они доказали, что 50 граммов перца чили в день снижает риск ожирения на 25 процентов.