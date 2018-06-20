Доктор психологических наук Мария Киселева, супруга ведущего программы Вести привела аргументы
в пользу повышение пенсионного возраста в России. Она считает, что реформа
должна побудить соотечественников кардинально поменять отношение к жизни.
Доктор психологических наук Мария Киселева, супруга ведущего программы "Вести" привела аргументы
в пользу повышение пенсионного возраста в России. Она считает, что реформа
должна побудить соотечественников кардинально поменять отношение к жизни.
Жена Дмитрия Киселева видит в
нововведениях глубокий психологический смысл. По ее мнению, многие россияне воспринимают
выход на заслуженных отдых как возможность снять с себя ответственность за
жизненные неудачи, а также получить право быть обиженным и недовольным на
государство.
В своей
колонке для РИА Новости Мария Киселева советует не ждать выхода на пенсию, а "поднять
себя с дивана и начать действовать". Жена телеведущего привела ряд аргументов в
защиту того, что "повышение пенсионного возраста выгодно всем" россиянам.
Доктор
психологических наук уверена, что после поднятия планки россияне начнут
"рассматривать жизнь как долгий проект" и у них будет "стимул долго жить",
больше внимания уделяя своему здоровью: жить-то придется минимум, на десять лет
дольше.
Кроме того, она считает, что реформа
научит россиян "брать ответственность за жизнь на себя". По мнению Киселевой, "никто
не мешает сколотить состояние и наслаждаться бездельем хоть на даче, хоть на
островах". Также жена телеведущего полагает, что у
соотечественников появится стимул заводить больше детей ("для тех, у кого
пятеро детей, пенсия наступит раньше").
Напомним, предполагается, что правительственная реформа начнется
уже с 2019 года. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины в 55. Для
первых пенсионный возраст повысится на пять лет, для вторых – на восемь.