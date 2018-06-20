Доктор психологических наук Мария Киселева, супруга ведущего программы Вести привела аргументы в пользу повышение пенсионного возраста в России. Она считает, что реформа должна побудить соотечественников кардинально поменять отношение к жизни.

Доктор психологических наук Мария Киселева, супруга ведущего программы "Вести" привела аргументыв пользу повышение пенсионного возраста в России. Она считает, что реформадолжна побудить соотечественников кардинально поменять отношение к жизни.Жена Дмитрия Киселева видит внововведениях глубокий психологический смысл. По ее мнению, многие россияне воспринимаютвыход на заслуженных отдых как возможность снять с себя ответственность зажизненные неудачи, а также получить право быть обиженным и недовольным нагосударство.В своейколонке для РИА Новости Мария Киселева советует не ждать выхода на пенсию, а "поднятьсебя с дивана и начать действовать". Жена телеведущего привела ряд аргументов взащиту того, что "повышение пенсионного возраста выгодно всем" россиянам.Докторпсихологических наук уверена, что после поднятия планки россияне начнут"рассматривать жизнь как долгий проект" и у них будет "стимул долго жить",больше внимания уделяя своему здоровью: жить-то придется минимум, на десять летдольше.Кроме того, она считает, что реформанаучит россиян "брать ответственность за жизнь на себя". По мнению Киселевой, "никтоне мешает сколотить состояние и наслаждаться бездельем хоть на даче, хоть наостровах". Также жена телеведущего полагает, что усоотечественников появится стимул заводить больше детей ("для тех, у когопятеро детей, пенсия наступит раньше").Напомним, предполагается, что правительственная реформа начнетсяуже с 2019 года. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины в 55. Дляпервых пенсионный возраст повысится на пять лет, для вторых – на восемь.