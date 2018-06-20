Жительница города Грязи Липецкой области убила школьную подругу и ее трехлетнюю дочь. Преступление она объяснила внезапно возникшей личной неприязнью.

Жительница городаГрязи Липецкой области убила школьную подругу и ее трехлетнюю дочь. Преступлениеона объяснила внезапно возникшей личной неприязнью.Трагедияпроизошла осень прошлого года. По версии следствия, 22-летняя злоумышленница вечером28 октября гостила у молодой семьи в Липецке.Мужподруги был на работе, когда молодая женщина решила расправиться с ней.Душегубка нанесла множественные ножевые ранения хозяйке квартиры, а затем убилаее ребенка, сообщает региональноеуправление Следственного комитета России (СКР).Затем убийца обокрала квартиру, прихватила с собой документыхозяев и скрылась. Вернувшийся с работы глава семейства сообщил о случившемся вполицию.Личностьподозреваемой установили в тот же день. Свой страшный поступок она объяснила"внезапно возникшей личной неприязнью к школьной подруге, сумевшей состояться вжизни". Против завистницы возбудили уголовное дело. Теперь обвиняемой грозитдлительный срок за решеткой.Какписали Dni.Ru, в июне этого года в Москве женщинанакинулась с игрушечным пистолетом на знакомую, пришедшую ее навестить. Сынпострадавшей подал заявление в полицию. В итоге нападавшую отправили впсихиатрическую больницу.