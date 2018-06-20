Жительница города
Грязи Липецкой области убила школьную подругу и ее трехлетнюю дочь. Преступление
она объяснила внезапно возникшей личной неприязнью.
Жительница города
Грязи Липецкой области убила школьную подругу и ее трехлетнюю дочь. Преступление
она объяснила внезапно возникшей личной неприязнью.
Трагедия
произошла осень прошлого года. По версии следствия, 22-летняя злоумышленница вечером
28 октября гостила у молодой семьи в Липецке.
Муж
подруги был на работе, когда молодая женщина решила расправиться с ней.
Душегубка нанесла множественные ножевые ранения хозяйке квартиры, а затем убила
ее ребенка, сообщает региональное
управление Следственного комитета России (СКР).
Затем убийца обокрала квартиру, прихватила с собой документы
хозяев и скрылась. Вернувшийся с работы глава семейства сообщил о случившемся в
полицию.
Личность
подозреваемой установили в тот же день. Свой страшный поступок она объяснила
"внезапно возникшей личной неприязнью к школьной подруге, сумевшей состояться в
жизни". Против завистницы возбудили уголовное дело. Теперь обвиняемой грозит
длительный срок за решеткой.
Как
писали Dni.Ru, в июне этого года в Москве женщина
накинулась с игрушечным пистолетом на знакомую, пришедшую ее навестить. Сын
пострадавшей подал заявление в полицию. В итоге нападавшую отправили в
психиатрическую больницу.