В Санкт-Петербурге скончался известный российский актер Юрий Ароян. Тело артиста обнаружили в его квартире.

В Санкт-Петербурге скончался известный российский актер Юрий Ароян. Тело артиста обнаружили в его квартире.Признаков насилия на теле актера правоохранители не обнаружили. Причину смерти Арояна установят судмедэксперты.Актеру было 67 лет. По словам соседей Юрия, в последнее время он злоупотреблял алкоголем.На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили оружие, какое именно не уточняется. Квартира Арояна оцеплена, следователи изучают все детали ЧП, передает .Установлено, что смерть артиста наступила 19 июня. О дате и месте проведения гражданской панихиды будет объявлено дополнительно.Юрий Ароян родился 17 июля 1950 года в грузинском Ткибули. Он окончил Ереванский институт физкультуры и Ярославское театральное училище имени Волкова. В 70-е годы стажировался в Московском цирке на Цветном бульваре. Позже работал в нескольких театрах России. Писал киноповести, рассказы и стихи.Известность Ароян получил после съемок в сериале "Улицы разбитых фонарей". Также он принимал участие в создании драмы "Мой друг Иван Лапшин".