В Санкт-Петербурге скончался известный российский актер Юрий Ароян. Тело артиста обнаружили в его квартире.
В Санкт-Петербурге скончался известный российский актер Юрий Ароян. Тело артиста обнаружили в его квартире.
Признаков насилия на теле актера правоохранители не обнаружили. Причину смерти Арояна установят судмедэксперты.
Актеру было 67 лет. По словам соседей Юрия, в последнее время он злоупотреблял алкоголем.
На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили оружие, какое именно не уточняется. Квартира Арояна оцеплена, следователи изучают все детали ЧП, передает .
Установлено, что смерть артиста наступила 19 июня. О дате и месте проведения гражданской панихиды будет объявлено дополнительно.
Юрий Ароян родился 17 июля 1950 года в грузинском Ткибули. Он окончил Ереванский институт физкультуры и Ярославское театральное училище имени Волкова. В 70-е годы стажировался в Московском цирке на Цветном бульваре. Позже работал в нескольких театрах России. Писал киноповести, рассказы и стихи.
Известность Ароян получил после съемок в сериале "Улицы разбитых фонарей". Также он принимал участие в создании драмы "Мой друг Иван Лапшин".