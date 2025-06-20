После возвращения из колонии актёр Михаил Ефремов делает все, чтобы восстановить свою карьеру.

После возвращения из колонии актёр Михаил Ефремов делает все, чтобы восстановить свою карьеру.В июне 2020 года жизнь Михаила Ефремова кардинально изменилась. Артист в состоянии алкогольного и наркотического опьянения нарушил правила дорожного движения и столкнулся с фургоном, водитель которого скоропостижно скончался.Суд приговорил Ефремова к 7,5 годам колонии общего режима. Пару месяцев назад актер вышел на свободу, адвокатам удалось добиться условно-досрочного освобождения. Всего в колонии артист провел около 4,5 лет.По возвращении домой Михаил Ефремов, судя по всему, захотел восстановить работу по профессии. Чтобы процесс пошел быстрее, бывший зек решил упасть в ноги Никите Михалкову и написал режиссеру трогательное письмо с просьбой принять его на работу.Как оказалось, эта сцена произошла на глазах у Ксении Собчак. Она подтвердила информацию о возвращении Михаила Ефремова на сцену:"Все так, действительно, Никита Сергеевич помог, я — свидетель. Миша написал письмо, и оно Михалкова тронуло."Некоторые убеждены, что режиссер помог Ефремову с восстановлением карьеры, но и содействовал досрочному освобождению. Скоро актер появится на сцене театра "Мастерской 12", которым руководит Никита Сергеевич.Напомним, в начале июня снова появились слухи о романе 61-летнего Ефремова с 42-летней коллегой Дарьей Белоусовой. После злосчастного ДТП, судя по всему, актер отсиживался у любовницы, а позднее она регулярно навещала его в тюрьме. Правда, не совсем понятно, что об отношениях артиста думает его жена. Михаил Ефремов все еще состоит в официальном браке с Софьей Кругликовой.