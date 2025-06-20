Особенностью ЦОД станет использование тепла для нужд тепличного хозяйства и резервирование мощности для IT-компаний.

На ПМЭФ-2025 губернатор Александр Авдеев подписал ряд соглашений, направленных на развитие цифровой инфраструктуры Владимирской области. Подробности рассказали в пресс-службе регионального правительства.Ключевым проектом станет строительство ЦОД «Т-ЦОД-1» в ОЭЗ «Доброград-1» с инвестициями более 15 млрд рублей. «Т-банк» планирует перенести в него свою IT-инфраструктуру. Особенностью ЦОД станет использование тепла для нужд тепличного хозяйства и резервирование мощности для IT-компаний, что привлечет дополнительные инвестиции и создаст новые рабочие места.Кроме того, подписано соглашение с компанией «NtechLab» о внедрении ИИ-технологий в сфере видеоаналитики для повышения безопасности и цифровизации экономики региона.Также губернатор договорился с «Почтой России» о модернизации почтовых отделений в сельской местности для повышения доступности и качества услуг для жителей области.«Уверен, что это соглашение позволит ускорить многие позитивные процессы, а значит, реализовать ещё больше совместных планов по повышению качества и доступности услуг «Почты России» для жителей нашего региона», – отметил губернатор Авдеев.