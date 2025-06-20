Центр управления городскими дорогами показал новую навесную установку для корчевания пней во Владимире. Видео и фото инновационной техники дорожники выложили в соцсетях. Бур для

Центр управления городскими дорогами показал новую навесную установку для корчевания пней во Владимире. Видео и фото инновационной техники дорожники выложили в соцсетях. Бур для корчевания является важным пополнением для ЦУГД – дорожники рассказывают, за последние года в городе было вырублено около 2 тысяч деревьев и с каждым днем эта цифра только растет. С появлением бурильно-кранового