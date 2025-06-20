Говырин лично подключился к ситуации, оперативно связался с местными властями и направил запрос в областную прокуратуру.

Во Владимирской области жители дома №15 по улице Максимова в Кольчугино могут вздохнуть спокойно. Проблема с затянувшимся ремонтом лифта решена. Решить проблему помог депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.Многочисленные неудобства, которые испытывали семьи с детьми, пожилые люди и инвалиды, остались в прошлом. Говырин лично подключился к ситуации, оперативно связался с местными властями и направил запрос в областную прокуратуру. В результате: монтаж нового лифта завершен, проблемы с пусконаладочными работами устранены, лифт работает.«Для меня нет маленьких проблем «маленького человека» — все обращения значимы, ведь депутат Госдумы не только федеральным законодательством занимается, но прежде всего должен помогать людям», — отметил в своих соцсетях.