Житель Кольчугино проведёт полтора года в исправительном центре за то, что применил силу к сотруднику полиции. Об этом 19 июня сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.

Житель Кольчугино проведёт полтора года в исправительном центре за то, что применил силу к сотруднику полиции. Об этом 19 июня сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области. Инцидент произошёл в марте 2025 года. По вызову местной жительницы, пожаловавшейся на агрессивное поведение сожителя, на место прибыл участковый. В ходе разбирательства мужчина, находившийся в состоянии опьянения, ударил полицейского