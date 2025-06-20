Исполнение решений судов находится под контролем прокуратуры.

В 2025 году прокуратура сообщила о всплеске мошеннических действий, в результате которых пенсионеры из областного центра потеряли более 10 миллионов рублей. Преступники обманным путем получали доступ к их банковским счетам и персональным данным.Деньги переводились через «дропперов» – лиц, предоставляющих свои банковские карты за вознаграждение.Прокуратура подала в суд полсотни исков, и на данный момент удовлетворено 6 исков на сумму свыше 2 миллионов рублей. Исполнение решений судов находится под контролем прокуратуры.