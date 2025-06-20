Проведенные обследования не подтвердили диагноз.

В СМИ и Telegram-каналах появилась информация об обнаружении онкологического заболевания у 25-летней осужденной в женской колонии поселка Головино. Однако УФСИН по региону официально опровергло эти данные, заявив, что проведенные обследования не подтвердили диагноз.В ведомстве подчеркнули, что осужденной оказывается вся необходимая медицинская помощь, она регулярно проходит осмотры у квалифицированных специалистов. В настоящее время девушка находится на больничном и получает назначенное лечение. Сообщалось, что мать осужденной выражала обеспокоенность по поводу здоровья дочери, но информация об онкологии не подтвердилась.Напомним, ранее мы писали, что