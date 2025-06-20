Проведенные обследования не подтвердили диагноз.
В СМИ и Telegram-каналах появилась информация об обнаружении онкологического заболевания у 25-летней осужденной в женской колонии поселка Головино. Однако УФСИН по региону официально опровергло эти данные, заявив, что проведенные обследования не подтвердили диагноз.
В ведомстве подчеркнули, что осужденной оказывается вся необходимая медицинская помощь, она регулярно проходит осмотры у квалифицированных специалистов. В настоящее время девушка находится на больничном и получает назначенное лечение. Сообщалось, что мать осужденной выражала обеспокоенность по поводу здоровья дочери, но информация об онкологии не подтвердилась.
Напомним, ранее мы писали, что