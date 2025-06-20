Среди предложенных решений — создание новых финансовых центров, развитие транспортных коридоров и депозитарных мостов, а также формирование благоприятных условий для работы инвесторов.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) эксперты выделили ключевые направления для экономического развития стран Глобального Юга. Среди предложенных решений — создание новых финансовых центров, развитие транспортных коридоров и депозитарных мостов, а также формирование благоприятных условий для работы инвесторов. Участники сессии также обсудили возможность удвоения ВВП России за 12 лет и отказ от долларовых расчетов.Президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин отметил, что страны Глобального Юга должны стремиться к созданию альтернативной финансовой архитектуры, способствующей экономическому росту. «Нам необходимо создать новые центры экономической власти параллельно с существующей долларовой системой, основанной на Бреттон-Вудской системе», — подчеркнул Костин, добавив, что мир находится на грани серьезных конфликтов с Западом.По его словам, страны БРИКС теряют около 30 миллиардов долларов ежегодно из-за зависимости от долларовых расчетов. «Политическое давление через доллар становится неприемлемым. Страны, такие как Китай, осознают это и начинают искать альтернативы», — отметил он.Глава Минфина Антон Силуанов добавил, что налаживание связей между финансовыми рынками стран Глобального Юга станет залогом привлечения дополнительных инвестиций. Он подчеркнул важность цифровизации финансовой инфраструктуры: «Необходимо использовать цифровые возможности, цифровые национальные валюты и цифровые финансовые активы для работы с любыми инвесторами, заинтересованными в сотрудничестве с Россией».Силуанов также отметил необходимость создания условий для привлечения иностранных капиталов, не дожидаясь совместных решений в рамках БРИКС. «Если инвестор приходит сюда — будь он из дружественной или недружественной страны — несмотря на существующие ограничения капитала, он все равно сможет вывести свои деньги и получить прибыль. Нам нужны такие решения», — резюмировал министр финансов, выразив надежду на поддержку подготовленных предложений.Основатель En+Group Олег Дерипаска выразил уверенность, что после завершения текущих геополитических конфликтов Россия вернется на международные рынки. «То, что мы наработаем сейчас со странами Глобального Юга, станет основой для будущего. Наша задача на следующие 12 лет — удвоить российскую экономику и создать конкурентоспособные производства в ключевых отраслях», — заключил он.Таким образом, участники сессии пришли к выводу о необходимости совместной работы над созданием новых финансовых и торговых систем, что станет важным шагом для стран Глобального Юга в условиях меняющейся мировой экономики.