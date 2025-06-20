Арестовано 7 авто на общую сумму долга 2,5 млн рублей.

В Александрове Владимирской области прошёл совместный рейд судебных приставов, ГИБДД. Были выявлены десятки автомобилей должников. Арестовано 7 авто на общую сумму долга 2,5 млн рублей, при этом 270 тысяч взыскали на месте.Используемая технология позволяет мгновенно сканировать номера и сверять их с базой должников.Начальник отделения судебных приставов Александровского района, Юрий Евдокимов, отметил, что большинство водителей предпочитают погасить долг сразу, иначе автомобиль изымается. Эффективность таких рейдов признают и эксперты.