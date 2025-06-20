Мужчина получил реальный срок.

В Александрове вынесен приговор мужчине, выдававшему себя за помощника адвоката, который обманул мать пропавшего без вести бойца СВО.В мае 2024 года он предложил женщине юридическую помощь в оформлении выплат, связанных с исчезновением сына, воюющего в зоне СВО. Злоумышленник подделал соглашение об оказании юридической помощи, завысив стоимость услуг в пять раз.Получив информацию о гибели солдата, он присвоил себе 625 тысяч рублей, переданные ему матерью для оплаты услуг адвоката, который, к слову, денег не требовал, так как фактически никакой помощи не оказывал. Обман вскрылся в августе, и женщина обратилась в правоохранительные органы.Несмотря на признание вины и возмещение ущерба, суд приговорил мужчину к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Решение суда еще не вступило в законную силу.