На ПМЭФ-2025 Владимирская область заключила ряд цифровых соглашений. Один из ключевых проектов — строительство центра обработки данных «Т-ЦОД-1» в ОЭЗ «Доброград-1». Объём инвестиций — более 15

На ПМЭФ-2025 Владимирская область заключила ряд цифровых соглашений. Один из ключевых проектов — строительство центра обработки данных «Т-ЦОД-1» в ОЭЗ «Доброград-1». Объём инвестиций — более 15 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Запуск намечен на 2027 год, выход на мощность 50 МВт — к 2032-му. Часть энергии пойдет на тепличные хозяйства, еще часть —