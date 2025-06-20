Первый этап охватывает прибрежную территорию по улице Калинина и набережную имени С.Н. Ковалева.

В Гусь-Хрустальном начались работы по благоустройству набережной уникального городского озера. Подрядчиком стала компания ООО «ДПМК «БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ» из Краснодара. Как рассказал депутат Госдумы Игорь Игошин, сумма контракта составляет около 100 миллионов рублей, завершение работ запланировано на ноябрь текущего года.Первый этап охватывает прибрежную территорию по улице Калинина и набережную имени С.Н. Ковалева. В настоящее время ведутся демонтажные работы на участке по улице Калинина.Проект благоустройства стал победителем Всероссийского конкурса «Комфортная городская среда». Реализация проекта стала возможной благодаря федеральному финансированию партийных проектов Единой России. Ожидается, что обновлённая набережная станет популярным местом для жителей и привлечёт туристов.«Как региональный руководитель этого проекта, теперь уже с новым названием «Инфраструктура для жизни», еще раз подчеркну, что его реализация не только благоустраивает наши муниципалитеты, но и вдохновляет людей на дальнейшие идеи благоустройства малой родины, потому, что жители видят реальные изменения в облике своих населенных пунктов», — рассказал депутат Игошин в своих соцсетях.