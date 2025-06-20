Сотрудники Петушинской районной больницы признаны местным судом виновными в коррупции и растрате и приговорены к тюремным срокам в колониях строгого и общего режима, сообщили в

Сотрудники Петушинской районной больницы признаны местным судом виновными в коррупции и растрате и приговорены к тюремным срокам в колониях строгого и общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области. По данным следствия, заведующий автохозяйством медучреждения получил свыше 740 тысяч рублей от предпринимателя за регулярное заключение контрактов на ремонт служебного транспорта и оперативную оплату работ. Кроме