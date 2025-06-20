Открытие состоится 21 июня.

С 21 июня по 31 августа в храмах, монастырях и на открытых площадках Суздальского района будет звучать православная музыка. Фестиваль охватит не только Суздаль, но и села Менчаково, Переборово, Якиманское и Мордыш. Об этом рассказали в правительстве региона.Открытие состоится 21 июня в 17:00 в Спасо-Евфимиевом монастыре выступлением московского хора «Кастальский». Вход свободный.Фестиваль призван возродить традиции духовного пения и познакомить широкую публику с этим видом искусства.