Попробовать белокаменное зодчество на вкус. И да, речь, можно сказать, про съедобные соборы и известные орнаменты. В доме-музее пряника в рамках фестиваля «Владимир — белокаменная столица»

Попробовать белокаменное зодчество на вкус. И да, речь, можно сказать, про съедобные соборы и известные орнаменты. В доме-музее пряника в рамках фестиваля «Владимир — белокаменная столица» проходят мастер-классы по росписи сладких изделий в стиле узнаваемой архитектуры. И взрослые, и дети могут самостоятельно выбрать цвет для знакомых барельефов. София Ефремова, ученица школы №1 Я нахожусь в