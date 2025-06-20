Об этом сообщили в УМВД по Владимирской области.

В Гусь-Хрустальном пресечена деятельность религиозной группы, распространявшей экстремистскую литературу американского происхождения.Региональная служба безопасности и УМВД изъяли более 200 экземпляров запрещенных Министерством юстиции РФ изданий. По данным следствия, последователи одного из проамериканских протестантских течений организовали несанкционированную акцию, в ходе которой распространяли религиозную литературу.В ходе обыска по месту жительства лидера группы обнаружены книги американского проповедника У.М. Бранхама. Пятеро участников привлечены к административной ответственности.